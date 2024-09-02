США нагнетают обстановку вокруг границ России – Патрушев

США и их союзники нагнетают обстановку по периметру границ России. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«США и их союзники нагнетают обстановку по периметру наших границ, постоянно проверяя обороноспособность России. Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование нашей хозяйственной деятельности в северных широтах. На Западе раздаются призывы закрыть нашей стране Балтийское море и выход через него в Атлантику», – пояснил он.

В то же время Патрушев обратил внимание, что уже «Черное море НАТО объявил зоной только своих интересов». «Проведенные недавно крупнейшие американо-японские военно-морские учения очередной раз подтвердили отказ Токио от пацифистской идеологии и верность американской стратегии по усилению напряженности на Тихом океане», – отметил помощник главы государства.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

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