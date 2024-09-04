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Бои в Курской области: за сутки армия России уничтожила 450 боевиков и 15 единиц бронетехники ВСУ

В Курской области за последние сутки потери ВСУ составили до 450 военнослужащих и 17 единиц бронетехники. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, разбиты, в том числе, танк, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе: три САУ «Caesar» производства Франции и одна американская М777, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня производства США, в том числе: одна M142 HIMARS и одна M270 MLRS.

В ведомстве уточнили, что подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Комаровка, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Ольговки и Погребков. Уничтожена боевая бронированная машина ВСУ и три автомобиля. Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 15 населенных пунктов.

В то же время нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов ВСУ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО HIMARS и три MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Москва, Анастасия Смирнова

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