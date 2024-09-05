Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 10 тысяч боевиков

Армия России в ходе операции по освобождению Курской области нанесла удары по районам сосредоточения резервов ВСУ вблизи 16 населенных пунктов в Сумской области. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ. Всего за последние сутки в ходе боев уничтожено до 370 боевиков и 17 единиц бронетехники.

В ведомстве уточнили, что поражены, в том числе, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станция РЭБ и 12 автомобилей.

При этом подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении Борки, Камышевка и Марьевка. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены бронетранспортер «Stryker» производства США, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

В лесных массивах продолжались разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10100 военнослужащих, 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 72 бронетранспортера, 589 боевых бронированных машин, 325 автомобилей, 74 артиллерийских орудия, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Курск, Светлана Антонова

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