Ночью уже возможны заморозки: над Москвой завис антициклон

В московском регионе в ближайшие дни в светлое время суток сохранится аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, после прохладных ночей воздух в дневные часы будет хорошо прогреваться – значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 3-4 градуса.

В пятницу, 6 сентября, ночью местами возможен туман при максимальной температуре 8-9°. При этом местами вероятны слабые заморозки до -1°. Днем в Москве 23...25°, по области 20...25°.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, ночью в Москве 8...10°, по области 5...10°. Днем в столице 24...26°, в Подмосковье – до 21...26°.

В понедельник и вторник, 9 и 10 сентября, ночью 7...12°, днем 21...26°.

Москва, Светлана Антонова

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