Путин наградил экс-советника министра обороны Андрея Ильницкого

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении за высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу бывшего заместителя директора Департамента информационных технологий министерства обороны РФ Андрея Ильницкого.

Ильницкий был советником экс-министра обороны Сергея Шойгу с 2015 года. Является военным экспертом. Публиковал статьи в различных специализированных изданиях. В его статьях был представлен анализ нынешней внешнеполитической ситуации, в том числе о ментальной войне между Западом и Россией.

В СМИ Ильницкого называют автором Z-символики специальной военной операции.

Москва, Елена Володина

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