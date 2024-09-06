Синоптик рассказал о погоде в Москве в День города

В Москве в предстоящие выходные ожидается комфортная погода с температурой днем до плюс 26 градусов, Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень комфортная погода в День города. Ночные температуры только не очень высокие: в ночь на субботу плюс 6 – плюс 8, по области до плюс 4, но заморозков не прогнозируется. А дневные температуры в субботу плюс 24 – плюс 26», – сказал Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

В воскресенье в Москве ночью ожидается плюс 8 – плюс 10 градусов, днём плюс 24 – плюс 26. «Это совсем такая летняя погода», – отметил метеоролог.

День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября. Праздничные фейерверки не планируются.

Москва, Светлана Антонова

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