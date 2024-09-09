Юбилейная «Ночь выборов»: названы лауреаты

Юбилейный десятый всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов», в ходе которого были подведены итоги единого дня голосования, назвал лучших политиков и экспертов. В числе лауреатов оказались известные пранкеры, политологи и политики.

Так, заместитель заведующего отделом политики «Коммерсантъ» Андрей Винокуров получил награду «За профессионализм».

Награда «За самый жаркий баттл» председателю комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаеву и заместителю председателя комитета Госдумы по экономической политике Станиславу Наумову.

Награды «За карьерный взлет» удостоен Министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Награда «За новые инструменты борьбы за правду» присуждена политическим пранкерам Вовану и Лексусу.

Награда «Суперэксперт «Ночи выборов» вручена политологу, директору Центра политического анализа Павлу Данилину.

Главной награды «Лучший иностранный наблюдатель «Ночи выборов» удостоен французский политик, член Радикальной партии Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезенсак д'Артаньян.

Ярким мероприятием «Ночи выборов» стало также награждение победителей Telegram-премии.

В номинации «Лучший авторский политический канал» победил телеграм-канал «Чеснаков», автор – директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков.

В номинации «Лучший политтехнологический канал» победил телеграм-канал «Политтехнологи», автор – политтехнолог Михаил Фаленков.

В номинации «Лучший канал представителя власти (губернатор, мэр)» победителем стал телеграм-канал «Настоящий Гладков», автор – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В номинации «Лучший канал представителя депутатского корпуса (ГД)» победили телеграм-канал «Александр Хинштейн», автор – председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В специальной номинации «Открытие года» победил телеграм-канал «Федоров. Механизмы власти», автор – генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Организаторы Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша»: Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Независимый общественный мониторинг (НОМ), Экспертные клубы России.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube