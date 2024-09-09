Аномально тепло: неделя в Москве будет сухой и жаркой

В московском регионе сохранится аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, малоподвижный и высокий антициклон обеспечит господство теплых и сухих воздушных масс.
Как пояснили синоптики, со вторника по четверг, когда антициклон немного отступит на восток, в центре Европейской России появятся облака, не исключены небольшие локальные дождики, но все же не они будут определять характер погоды. Затем антициклон вновь будет усиливаться, атмосферное давление – расти.
«Ночи для сентября будут теплыми, днем ожидаются небольшие колебания максимальной температуры около 23…28°. В середине недели скорость юго-восточного ветра увеличится до 5-10 м/с», – говорится в сообщении.
По-прежнему высокой будет пожарная опасность, добавили в Гидрометцентре России.
Москва, Светлана Антонова
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