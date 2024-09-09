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Понедельник, 9 сентября 2024, 19:17 мск

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Стала известна дата похорон главы «Планеты КВН»

Фото: сайт Международного союза КВН

Известного телеведущего, заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в среду, 11 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении Маслякова.

Легендарный телеведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) скончался на 83-м году жизни 8 сентября. «Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами», – говорится в сообщении на сайте КВН.

Москва, Светлана Антонова

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