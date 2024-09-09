«Яндекс» получил судебные иски

Арбитражные суды в регионах России зарегистрировали как минимум три иска, в которых фигурируют участники сделки по реорганизации «Яндекса». Ответчиками по делам выступают бывшая холдинговая компания «Яндекса» Nebius Group N.V. (ранее Yandex N.V.) и доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум. Первый» (новый основной акционер «Яндекса») АО «Солид Менеджмент».

При этом МКПАО «Яндекс» привлекается в делах или как ответчик, или как третье лицо. Истцами по всем делам выступают физические лица, передает «Интерфакс».

Как отмечается, 6 сентября Арбитражный суд Калининградской области (по месту регистрации МКПАО «Яндекс») принял к производству коллективное исковое заявление от 15 человек с требованием признать сделку недействительной. Адвокат истцов сообщал РБК, что иск подала группа миноритарных инвесторов Yandex N.V., которая была «лишена возможности реализации акций компании по справедливой цене и получения дохода от активов МКПАО «Яндекс», которые были проданы ЗПИФ. Ближайшее заседание по этому делу состоится 23 октября.

Еще два иска к Nebius Group, «Солид Менеджменту» и «Яндексу» были поданы в Арбитражный суд Москвы 5 и 6 сентября, пока они не приняты к рассмотрению. В отличие от других исков, они содержат сумму исковых требований – 49,8 млн рублей и 404,2 млн рублей соответственно.

Однако, как отмечает агентство, это не первые дела, связанные с недовольством частных инвесторов в рамках сделки по разделению «Яндекса». Первый иск миноритария с требованием выдать акции МКПАО «Яндекс» был подан был подан в арбитражный суд Москвы еще в июне, в августе суд передал дело в Калининградскую область.

Недовольство ряда миноритарных инвесторов обусловлено условиями оферты ЗПИФ «Консорциум. Первый» по обмену и выкупу бумаг Yandex N.V. Оферта предполагала обмен с коэффициентом 1:1, а выкуп – по 1251,8 рубля/акция. Он был доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

15 июля Yandex N.V. полностью вышел из капитала «Яндекса». Первый этап сделки состоялся в мае этого года. Теперь ЗПИФ – основной владелец интернет-компании, на 16 мая ему принадлежало 66,47% капитала и 69,05% голосов.

Москва, Анастасия Смирнова

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