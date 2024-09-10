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Вторник, 10 сентября 2024, 15:41 мск

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В Кремле сообщили о плане по выдавливанию ВСУ из Курской области

Российские войска имеют необходимые планы по выдавливанию вооруженных формирований Украины из Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС). Таким образом Песков ответил на вопрос, есть ли временные рамки по выдавливанию ВСУ с российской территории.

Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Бои продолжаются.

Москва, Светлана Антонова

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