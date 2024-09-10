Рекордная жара: в Москве побит тепловой рекорд

Сегодня, к 13 часам, воздух на базовой метеостанции Москвы ВДНХ прогрелся до +26,3°. Как пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, это самая высокая температура воздуха для 10 сентября за последние 75 лет.

Прогрев продолжается, так что это не окончательное значение максимальной температуры сегодняшнего дня. Точное значение станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров, – пояснил синоптик в своем телеграм-канале.

Согласно его прогнозу, аномально тёплая погода пока не собирается покидать Русскую равнину. «В последующие дни череда рекордных максимумов продолжится, не обойдут они стороной и столицу. В частности, в пятницу, 13 сентября, в Москве может пасть рекорд 1909 года, составляющий +27,4°», – уточнил Леус.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube