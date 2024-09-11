Песков призвал не ждать ответа на каждый вызов Запада, потому что СВО – это и есть тот самый ответ

СВО является ответом на все на возможные удары вглубь территории РФ западным оружием. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также призвал не жать от Кремля каких-то специальных ответов на каждый внешний вызов.

Ранее президент США Джо Байден, напомним, заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории РФ.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся», – цитирует Пескова РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

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