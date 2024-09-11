Москва не согласится на ультиматумы по Украине – МИД России

Москва не намерена соглашаться ни на какие ультиматумы по украинскому конфликту. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RT.

«Те, кто там [на Украине] у власти, должны отбросить свои запреты на любые контакты. Россия не поддастся ультиматумам, какими бы они ни были, в каком бы формате они ни были представлены», – подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).

Как отметил Рябков, украинским властям необходимо открыть глаза на реальность, сравнить то, «что они видят на поле боя, с их очередными сфабрикованными представлениями о том, что возможно, а что нет».

В то же время замглавы МИД России обратил внимание, что власти США подобрались к пропасти в своей политике по украинскому конфликту, что может для них плохо кончиться.

«США буквально начинают заглядывать в пропасть – они живут в мире темных фантазий и фантомов, которых они сами себе придумали, вроде идеи о том, что Россия может быть побеждена на поле боя. Это может для них очень плохо кончиться, как и для всех, кто закрывает глаза на эту страшную действительность», – констатировал Рябков.

По его словам, намерение Вашингтона позволить Киеву применять свои дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России является новым шагом эскалации конфликта.

«Это еще один возможный шаг эскалации со стороны Вашингтона. Вашингтон тотально контролирует Киев, и, без сомнения, ни один шаг со стороны киевского режима не может быть сделан без благословения или помощи во всех ее проявлениях со стороны США и других западных союзников», – сказал дипломат.

«Это тревожно, опасно, угрожающе, но наша решимость достичь всех целей специальной военной операции непоколебима, как никогда», – добавил Рябков.

Москва, Анастасия Смирнова

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