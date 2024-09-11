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Среда, 11 сентября 2024, 18:13 мск

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В Москве вынесен заочный приговор бывшему депутату Госдумы, поддержавшему киевский режим

Москве заочно вынесен приговор бывшему депутату Госдумы Илье Пономарева*, который признан в РФ иностранным агентом и внесен в список экстремистов и террористов. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, антироссийский политик признан виновным в распространении лживоой информации о Вооруженных силах РФ («д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о действиях Вооруженных Сил РФ на территории Украины. Более того, обвиняемый высказывал утверждения об оправдании терроризма на территории России.

Приговором суда заочно ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Пономарев* объявлен в международный розыск.

*признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр террористов и экстремистов

Москва, Светлана Антонова

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