России пора заявить о готовности нанести ядерный удар – политолог Караганов

Известный политолог, почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов считает, что «настало время заявить, что на любые массированные удары по нашей территории мы имеем право ответить ядерным ударом».

«Это касается и любых захватов нашей территории», – подчеркнул эксперт в интервью газете «Коммерсантъ».

Как считает Караганов, «в доктрину нужно вводить понятие «ядерная эскалация», чтобы такого рода шаги были предварены шагами, которые бы убедили условного или реального противника в том, что мы готовы» применить ядерное оружие.

«Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие. Это не только наша обязанность перед нашей страной и нашими гражданами, которые сейчас гибнут на фронтах и даже уже теперь в мирных городах, это наша обязанность и перед миром», – считает политолог.

По его мнению, «если мы не реактивизируем ядерное сдерживание, то мир свалится в череду войн, которые неизбежно приобретут ядерный характер и закончатся третьей мировой войной». «Это вопрос нескольких лет. Обязанность России – резко активизировать ядерный фактор в мировой политике и убедить наших противников в том, что мы готовы применить ядерное оружие в случае любых посягательств на нашу территорию и наших граждан», – констатировал Караганов.

Как считает эксперт, нынешняя ядерная доктрина «чудовищно устарела», поскольку основана «на принципах и химерах, да часто и не наших, прошлого века».

«Я корю себя, потому что не возмутился публично, когда этот документ вышел, а лишь высказывал свое мнение в узком кругу экспертов. Это Бог знает что, а не доктрина. Ее корень в иллюзиях, унаследованных от реалий прошлого века, а также в естественном отторжении ядерного оружия. Это нормальное человеческое свойство. Кто же может хотеть его применения?» – пояснил политолог.

Стоит отметить, что ранее Караганов уже высказывался за изменение российской ядерной доктрины в своей статье «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе». Политолог высказал мнение о «необходимости принять тяжелое решение» для российского руководства, «если противники не одумаются».

Примечательно, что в последние дни на официальном уровне уже сообщалось о подготовке новой ядерной доктрины России. В частности, в начале сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что Москва намерена изменить этот документ на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией. Другие подробности пока не приводятся.

Москва, Анастасия Смирнова

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