Минюст России нашел паспорта Украины у 22 крымских нотариусов

Министерство юстиции России потребовало лишить статуса 22 действующих нотариусов в Республике Крым в связи с наличием у них иностранного гражданства. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Минюст уточнил, что выявлены случаи нарушения законодательства РФ о нотариате в отношении 23 нотариусов Республики Крым, из них – 22 действующих нотариуса.

«В период с 2014 по 2020 годы нотариусы пересекали государственную границу Российской Федерации с использованием национальных и заграничных паспортов Украины. Это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате», – уточнили в ведомстве.

Минюст России обратился в Федеральную нотариальную палату с просьбой проконтролировать обращение нотариальной палаты Республики Крым в суд с требованием о лишении статуса нотариусов с двойным гражданством.

Москва, Елена Володина

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