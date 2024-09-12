Жителей московского региона предупредили об аномальной жаре

В ближайшие дни в московском регионе ожидается аномальная жаркая погода. Об этом говорится в предупреждении региональных главков МЧС.
По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 16 сентября на территории Москвы Подмосковья ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В МЧС рекомендуют соблюдать повышенную осторожность.
Согласно выводам Гидрометцентра России, в эти дни воздух может прогреваться до 26-29 градусов. При этом осадков не ожидается.
Москва, Светлана Антонова
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