Жителей московского региона предупредили об аномальной жаре

В ближайшие дни в московском регионе ожидается аномальная жаркая погода. Об этом говорится в предупреждении региональных главков МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 16 сентября на территории Москвы Подмосковья ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В МЧС рекомендуют соблюдать повышенную осторожность.

Согласно выводам Гидрометцентра России, в эти дни воздух может прогреваться до 26-29 градусов. При этом осадков не ожидается.

Москва, Светлана Антонова

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