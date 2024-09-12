Синоптик рассказал, когда в Москву придёт осенняя погода

В московском регионе метеорологическое лето, когда среднесуточная температура держится выше плюс 15 градусов, может продержаться до десяти суток. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в последующие дни ожидается осенняя погода.

Синоптик отметил, что пока столичный регион останется в рекордно засушливом и теплом метеорологическом летнем периоде, который задержался почти на месяц больше, чем обычно.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube