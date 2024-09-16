Осенняя погода близко: в Москве ожидается плавное понижение температуры воздуха

В московском регионе с четверга, 19 сентября, ожидается постепенное понижение температуры воздуха к обычному климатическому уровню. Согласно прогнозу Гидрометцентра, пока обойдется без дождей.

Синоптики отмечают, что во вторник и среду, 17 и 18 сентября, в дневное время воздух будет прогреваться до 26-27°, на следующий день прогнозируется до 25°.

В пятницу и субботу, 20 и 21 сентября, ожидается переменная облачность. Ночью 6...11°, днем 17...22°. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

Москва, Светлана Антонова

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