За взятку задержан начальника автобронетанковой службы ЦВО

Следователи задержали за взятку начальника автобронетанковой службы ЦВО генерал-майора Дениса Путилова. Речь идет о сумме в 10 млн рублей, уточняет пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, Денис Путилов подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Деньги связаны с выполнением гособоронзаказа.

По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа был заключен ряд государственных контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Исполнение указанных контрактов, стоимость которых превышала 140 млн рублей, контролировал Путилов. В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей.

Путилов задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям взяткодателя, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Москва, Елена Васильева

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