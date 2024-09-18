В России возбуждено уголовное дело против наемника ВСУ из Новой Зеландии

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии Джордана О'Брайана, который в составе вооруженных формирований Украины проник в Курскую область. Иностранец подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и теракте.

После вторжения в Курскую область, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, боевики совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения.

В настоящее время следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению.

Москва, Светлана Антонова

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