Госдума приняла в первом чтении закон, разрешающий защищать РЭБ объекты топливно-энергетического комплекса

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который наделит службы безопасности компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) правом использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления атак БПЛА на нефтеперерабатывающую отрасль.

Документ, в частности, предусматривает наделение подразделений, привлеченных к охране объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры, правом воздействия на бортовые приемники сигналов спутниковых и иных навигационных систем и пульты управления беспилотников. Кроме того, он предусматривает ограничение ответственности частных охранников за причиненный вред при правомерном применении оружия, а также исключение ответственности работников охраны при возможных претензиях третьих лиц в случае нанесения ущерба при отражении атак БПЛА на объект.

Законопроект также регламентирует право охраны применять оружие вне охраняемых объектов при пресечении функционирования беспилотных аппаратов в целях их защиты.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube