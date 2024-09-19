Пока без осадков: погода в Москве возвращается к осенней норме

В ближайшие дни в московском регионе ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, понижение температуры воздуха до осенней нормы произойдет в воскресенье, а осадком пока не ожидается.

В пятницу, 20 сентября, средняя суточная температура еще будет превышать климатическую норму на 4-5°. В дневное время воздух прогреется, максимум, до 23°.

В субботу, 21 сентября, ночью станет прохладнее – 6...11°. Днем – 16...21° с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 22 сентября, ночью в Москве 6...8°, по области 3...8°. Днем в столице 13...15°, в Подмосковье – 11...16°.

В начале следующей недели дневная температура воздуха не поднимется выше 20°.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube