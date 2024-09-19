ФАС одобрила поглощение группы компаний «Инград»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство девелопера Sminex о приобретении группы компаний «Инград». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба рассмотрела ходатайство ООО «Смайнэкс Управление Активами» о даче согласия на приобретение 100% голосующих акций ПАО «Инград». ФАС приняла решение о его удовлетворении», – говорится в сообщении.

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке недвижимости.

Группа «Инград» была основана в 2012 году и к настоящему времени возвела более 2 млн кв м жилья. Компания занимает 20 строчку в рейтинге девелоперов в Единой информационной системе жилищного строительства с площадью текущего строительства в 712 тысяч кв м и долей рынка РФ в 0,61%. Sminex находится на 71 строчке, возводя 252 тыс кв м, что составляет 0,21% рынка.

Москва, Елена Володина

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