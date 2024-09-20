Москва прощается с летней погодой: синоптики прогнозируют первые ночные заморозки

Первые ночные заморозки в московском регионе ожидаются в ночь на понедельник, 23 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Подмосковье температура будет опускаться до минус 4 градусов.

В комментарии «Интерфаксу» синоптик уточнил, что в воскресенье, 22 сентября, в день осеннего равноденствия, произойдет заметное понижение температуры. «Мы попадаем в холодную часть антициклона, поэтому ночью плюс 4 – плюс 9, днем уже всего-навсего плюс 13- плюс 15. Температура будет полностью соответствовать многолетним значениям», – пояснил Вильфанд.

Согласно его прогнозу, в понедельник произойдет дальнейшее понижение температуры. «В самой Москве в ночь на понедельник температура будет в разных районах приближаться к нулевой отметке – от ноля до плюс 2 градусов. А по области заморозки до минус 4, не повсеместно, конечно, местами», – сказал метеоролог.

Днем столбики термометров будут показывать около плюс 15 градусов, по области до плюс 12. «Вот тут уже температура примерно на 1,5-2 градуса ниже нормы», – добавил Вильфанд.

Москва, Светлана Антонова

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