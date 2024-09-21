ВС РФ остановили новые попытки прорыва ВСУ в Курскую область

В Курской области подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление в районах шести населенных пунктов. При этом, как отмечается в сводке министерства обороны РФ, были сорваны попытки контратак. Одновременно отражены три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

В целом ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах 18 населенных пунктов Курской области. В то же время оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, два бронетранспортера и шесть боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и семь автомобилей.

Курск, Светлана Антонова

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