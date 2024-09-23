В Москве ожидается скорое потепление

В ближайшие дни в московском регионе температура воздуха вновь превысит 20-градусную отметку. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в конце рабочей ожидаются дожди.

Как отмечают синоптики, потепление начнется уже во вторник, 24 сентября. Ночью еще возможны заморозки – в Подмосковье температура воздуха может опуститься до -4°. В светлое время суток воздух прогреется в Москве до 19...21°, по области – до 16...21°.

В среду, 25 сентября, ночью местами в Подмосковье также возможны заморозки до -1°, но в целом прогнозируется плюсовая температура – до 8-9°. Днем ожидается до 25°.

В четверг, 26 сентября, ночью в Москве 10...12°, по области 7...12°. Днем в столице 21...23°, в Подмосковье – 18...23°. Местами возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, облачно, временами небольшой дождь, ночью 10...15°, днем 17...22°.

Москва, Светлана Антонова

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