Конституционный суд поддержал учителей: в МРОТ нельзя включать выплаты за дополнительную работу

Конституционный суд (КС) России запретил включать в минимальную оплату размера труда (МРОТ) выплаты учителям за дополнительную работу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судебной инстанции.

Поводом для такого решения стала жалоба учитель начальных классов Елены Харюшевой из Архангельской области. В 2021 году работодатель включил выполнение дополнительных видов работ и добавленную учебную нагрузку в состав ее зарплаты. Выплаты явились доплатой до МРОТ и не компенсировали педагогу затраты за выполнение работы, не входящей непосредственно в ее должностные обязанности. Однако суды не нашли оснований для исключения из заработной платы, не превышающей МРОТ, стимулирующих и компенсационных выплат. Они посчитали, что зарплата заявительницы начисляется в соответствии с трудовым договором, с Положением о системе оплаты труда работников школы и Примерным положением об оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях в сфере образования, а также разъяснениями Минпросвещения России. Суды указали, что выплачиваемые стимулирующие и компенсационные выплаты носят регулярный характер и основаны на постоянно действующих в учреждении факторах организации труда.

Конституционный суд со своей стороны констатировал, что Основным законом страны предусмотрено право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. Трудовой кодекс РФ предусматривает величину МРОТ и устанавливает ее на всей территории России. При этом работодатель должен вводить обоснованную дифференциацию оплаты труда, в том числе в зависимости от того, осуществляется работа в нормальных условиях или в условиях, от них отклоняющихся.

«Педагогическая работа, выполняемая работником с его письменного согласия сверх установленной нормы, а также виды работ, связанные с образовательной деятельностью, но не предусмотренные квалификационными характеристиками, являются дополнительной работой», – подчеркнули в КС.

Согласно позиции суда, возможность возложить на работника дополнительную работу предусмотрена Трудовым кодексом РФ, но такая работа, в том числе классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями и мастерскими, руководство методическими объединениями и пр, оплачивается отдельно: за ее выполнение предусмотрена доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора.

«Установление в такой ситуации доплаты сверх получаемой работником заработной платы обусловлено тем, что в течение рабочего дня он выполняет как свою основную трудовую функцию, так и дополнительную работу. Т.е. труд педагога становится интенсивнее, возрастает физиологическая и психоэмоциональная нагрузка, а это должно быть компенсировано», – пояснил КС, отметив, что дело заявительницы подлежит пересмотру.

Москва, Анастасия Смирнова

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