«Теневой флот»: торговые сети в России стали источником средств для ВСУ

Евробюрократы вернулись с каникул и под шум библейских ливней приступили к подготовке новой порции антироссийских санкций. Главная их идея остановить платежи за поставки в Россию продукции из-за рубежа, в первую очередь производимой в Юго-Восточной Азии западными дочерними компаниями. Об этом заявил на прошлой неделе уполномоченный Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

Никакого шока эта новость в России ни у кого не вызывает. Удивляет другое – наши отдохнувшие чиновники вместе с усталостью как будто расстались и со всеми здравыми весенними наработками. А депутаты с наступлением осени, как перелетные птицы всей стаей отправились на бархатный сезон.

Показательна ситуация с теми компаниями из недружественных стран, что участвуют в финансировании военных действий ВСУ и, возможно, антироссийских диверсий иностранных наемников.

До сих пор некоторые из них зарабатывают в России, и после летней паузы приступили к активной работе. Надо заметить, что такая «менопауза» была вызвана не летом, а обсуждением возможных правовых мер воздействия на такие компании. Законодатели широко делились своими предложениями в конце весны, в начале лета – в предотпускной период.

Из озвученных различными авторами вариантов, самым невинным, рассчитанным скорее на сознательность граждан, а не на репрессивный аппарат, было предложение депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. Он выступил с законодательной инициативой о введении специальной маркировки «недружественная компания» и «недружественный бренд» для уличенных в финансировании ВСУ, но при этом продолжающих работу в России.

Милонов приводит список иностранных корпораций, заявивших о материальной поддержке Киева и ВСУ, но продолжающих зарабатывать в России. Среди них, в частности, AkzoNobel, Mars, Avon, Tikkurila и Pepsi и другие.

Законопроект предполагает не только введение специальной маркировки для товаров и торговых марок этих производителей, но и ряд ограничений.

В частности, как сообщается, другой законодательной поправкой, по мнению Милонова, должен стать запрет «недружественным компаниям», а также лицам, реализующим товары под «недружественными брендами», участвовать в госзакупках товаров, работ и услуг.

Впрочем, это пояснение как раз указывает на недостаточность и неполноту ранее предложенных мер. Дело в том, что те самые компании, которые поддерживают ВСУ и антироссийские силы на Украине и в других странах, делегируют торговым сетям функции по распространению своих товаров и услуг.

Тем самым они тоже опосредованно участвуют в финансировании антироссийских вооруженных формирований и иных враждебных по отношению к РФ сил.

Передача торговым сетям сбыта товаров под недружественными брендами фактически обеспечивает защиту этих брендов от возможного действия ограничений. Сети выступают проводниками этих товаров на рынок. Даже если инициатива Милонова или аналогичные предложения других законотворцев будут приняты, ограничения, вводимые против производителей и их брендов не будут распространяться на ритейлеров. И, возможно, не случайно крупнейшим поставщиком недружественных брэндов становится сеть «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) сменившая недавно вывеску на «Лемана Про» (Lemana PRO). Французская материнская компания этой сети Adeo еще весной 2022 года сама заняла антироссийскую позицию и заявила о поддержке Украины в ее вооруженной борьбе с РФ. Поддержка эта была не только вербальной, но и финансовой. Однако, в погоне за прибылью, как и другие попавшие в поле зрения депутата Милонова компании, Adeo не прекратила деятельность в РФ своей сети Leroy Merlin. Вот такой, как любил говорить Игорь Сечин, «синергетический эффект».

Представители агентства Agency France-Press оценили прибыль компании «Леруа Мерлен». Они сообщили, что в прошлом году четверть выручки бренда пришлась на продажи в России. Компания из Франции ранее публиковала отчет, из которого было сделано подобное заключение. Только по итогам прошлого года «Леруа Мерлен» получила около €6,1 млрд евро с продаж на российском рынке. Эта сумма составила почти 20% от общего дохода бренда за весь год.

Сейчас подразделение «Леруа Мерлен» в России решило осуществить ребрендинг. Новым названием для сети стало «Лемана Про». Первые магазины обновляются уже до конца текущего года. Полностью процесс завершится к 2025 году.

Но ребрендинг распространяемой ими продукции не предполагается. Торговая сеть под вывеской «Лемана Про» остается крупнейшим продавцом финских красок Tikkurila (брендом владеет активно поддерживающая Украину американская материнская компания PPG), различных лакокрасочные материалов производства проукраинской компании из Нидерландов – AkzoNobel (известна по таким брендам, как Dulux, Pinotex, Hammerite, Marshall и Sikkens) и другие.

Причем «Леруа Мерлен» (будущая «Лемана Про»), имеющая французские корни, не единственный канал распространения продукции под недружественными брендами. Из-за необходимости конкуренции те же лакокрасочные материалы вынуждены продавать и другие сети, большинство из которых – отечественные: «Строительный Двор», «Петрович», «СтройЛандия», «Сатурн», «Бауцентр», «Максидом», ОБИ, «Мегастрой», «Ордер». Отдают ли себе отчет продавцы в этих компаниях, что вносят свой вклад в антироссийское действие просто заманчиво расставляя банки с красками на полках своих магазинов?

Финансовые показатели «Леруа Мерлен» свидетельствуют о том, что выручка крупных торговых сетей в РФ может быть на два порядка выше выручки производителей, в том числе тех, чьи материнские компании являются спонсорами украинских вооруженных формирований. Это означает, что де-факто вклад работающих в РФ торговых сетей и дистрибьюторов в антироссийскую копилку, возможно, так же высок, как и вклад непосредственных спонсоров. Таким образом, адекватным ответом на недружественные действия компаний-производителей, занимающих активную проукраинскую позицию, могло бы стать введение ограничений не только самих брендов, но и для сетей, их распространяющих.

То же, кстати, относится к локальным дистрибьюторам. Они тоже должны принять тот факт, что, продавая товары спонсоров ВСУ, они сами становятся такими же спонсорами наравне с производителями и торговыми сетями. Значит, ответственность за это должна быть законодательно определена для всех уровней вертикали – от производителя до конечного продавца.

Москва, Екатерина Попова

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