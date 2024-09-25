Умер актер Роман Мадянов

Заслуженный артист России, актер театра и кино Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова в своем телеграм-канале.

«Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!» – написала Стриженова.

По данным канала Shot, причиной смерти актере стал рак лёгких.

Мадянов известен по многим кинофильмам и телесериалам. Актер четыре раза был удостоен премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана, а также дважды был лауреатом премии «Золотой орел».

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube