Госдума поддержала законопроект об обязательной регистрации недвижимости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает граждан и организации по окончании строительства в обязательном порядке регистрировать недвижимость.

Согласно этому документу, застройщик должен будет поставить такие объекты на кадастровый учет и оформить права на них. Использовать объекты, для строительства которых не нужно разрешение, можно будет только после их регистрации. За несвоевременное оформление предусмотрят ответственность.

«Законопроект поможет уменьшить количество объектов, используемых без регистрации в ЕГРН, и предотвратит владение постройкой без прав на землю под ней. Также планируется обязать застройщиков регистрировать права на помещения в многоквартирных домах (МКД) в течение 30 дней после передачи», – уточнил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект также обязывает застройщика регистрировать права на объекты долевого строительства в течение 30 дней. Если объект в МКД – кладовое помещение, парковочное место и прочее – строился без привлечения средств дольщиков, застройщик должен будет зарегистрировать права на него не позднее чем через шесть месяцев после постановки МКД на кадастровый учет.

«При предоставлении земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) субъекты РФ смогут обязать застройщиков регистрировать частные дома в определенные сроки. Если собственнику объекта не предоставлен земельный участок, он должен будет приобрести его или взять в аренду. Исключение составят случаи, когда право возникает в силу закона. Использовать здания и сооружения можно будет по назначению в пределах вида разрешенного использования земельного участка, где они расположены», – отметил Крашенинников.

Предполагается, что регистрацию прав на основании сделок с землей могут приостановить, если не установлены границы участка. Также приостановят учет и регистрацию права на здания и сооружения, построенные на таком участке. Новые правила не будут касаться регистрации сервитута.

«Изменения также затронут мероприятия по земельному контролю. Например, предписание смогут выдать при обнаружении нарушений обязательных требований, тогда как сейчас это возможно только после оформления акта проверки», – сообщил глава думского комитета.

Москва, Светлана Антонова

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