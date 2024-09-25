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Среда, 25 сентября 2024, 20:17 мск

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В Москве арестован бывший мэр Сочи

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский арестован по решению Мещанского суда Москвы в связи с ходатайсовм следствия. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как уточняется, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского будет действовать, как минимум, до 18 ноября.

В пресс-службе судов уточнили, что бывший мэр обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ, которая предусматривает наказание за присвоение или растрату.

Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года по май 2024-го. Поводом для отставки стало заявление чиновника в связи с переходом на другую работу. В сентябре появились сообщения, что экс-градоначальник проходит службу в зоне специальной военной операции в Луганской народной республике.

Москва, Светлана Антонова

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