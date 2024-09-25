Помощник Путина раскрыл перспективы скорого освобождения Курской области

В ближайшее время территория Курской области будет полностью освобождена от вооруженных формирований Украины, согласно плану Генштаба. Об этом заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин.

«Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена», – сказал Дюмин (цитата по ТАСС).

Как подчеркнул помощник президента, «нет никаких сомнений» в том, что враг будет выдавлен из Курской области. «Те действия, которые ВС РФ сегодня ведут – это мужественные действия. Мужественные ребята. Мы гордимся нашими Вооруженными силами», – добавил Дюмин.

Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. Согласно последним данным министерства обороны РФ, с начала военных действия на курской направлении противник потерял более 17000 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства, и другую военную технику.

Москва, Анастасия Смирнова

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