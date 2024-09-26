Скандальному актеру-иноагенту вынесен приговор за оправдание терроризма

Скандальный актер Алексей Панин*, который признан в России иноагентом и внесен в список экстремистов и террористов, заочно приговорен к 6 годам в колонии общего режима за оправдание терроризма.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, артист признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Установлено, что в октябре 2022 года Панин*, находясь за пределами РФ, разместил в своем канале в одном из мессенджеров текстовые записи, доступные для просмотра неограниченного круга лиц, оправдывающие терроризм и содержащие положительную оценку действий по совершению террористического акта.

Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Панина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также суд лишил артиста права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на 3 года.

*Признан в РФ иноагентом и внесен в список экстремистов и террористов

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube