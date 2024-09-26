В Москве заблокировали 127 тысяч аккаунтов электросамокатчиков

С начала летнего сезона в Москве выписано 132 тысяч штрафов и заблокировано 127 тысяч аккаунтов пользователей электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что порядка семи тысяч штрафов электросамокатчики получили за проезд по пешеходному переходу. Санкции также применяются за нарушение правил безопасного вождения, а блокировка происходит из-за аренды самокатов несовершеннолетними, системных и грубых нарушений правил дорожного движения.

Москва, Светлана Антонова

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