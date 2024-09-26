Солнце спрячется от Москвы: выходные ожидаются дождливыми

Солнечный антициклон покидает столичный регион. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни ожидается ветреная и дождливая погода.

Как отмечают синоптики, Москва и Подмосковье в пятницу и субботу будут находиться в теплой части циклона. «Прохождение холодного атмосферного фронта ожидается днем в воскресенье. Прохладным будет понедельник следующей недели, но во вторник вновь потеплеет», – отмечают метеорологи.

В пятницу, 27 сентября, ночью и днем возможен местами дождь. В темное время суток температура воздуха опустится в Москве до 13...15°, по области – до 10...15°. Днем потеплеет до 23°, но при этом местами вероятен порывистый ветер до 15 м/с. В субботу 28 сентября, ожидается похожая погода.

В воскресенье, 29 сентября, снова прогнозируется дождь. Ночью в Москве 13...15°, по области 10...15°, а днем до 20°.

В понедельник, 30 сентября, также вероятен местами небольшой дождь. В дневное время воздух не прогреется выше 16°. Во вторник, 1 октября, без осадков. Ночью 4...9°. Днем – до 22°.

Москва, Елена Володина

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