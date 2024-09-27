В Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, с полудня до 21 часа местами ожидаются порывы южного ветра 15-17 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение действует также в Московской области.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня возможен также кратковременный дождь, местами – умеренный. Температура воздуха в светлое время суток будет колебаться в пределах 20-22 градусов.

Москва, Елена Володина

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