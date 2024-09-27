Ненастные выходные: до вечера субботы в Москве может выпасть до 24 мм осадков

В предстоящие выходные дни в Москве сохранится ненастная погода с сильным порывистым ветром и осадками. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности.

«По прогнозам синоптиков, сегодня и в выходные дни в столице ожидаются дожди и усиление порывов ветра до 17 м/с. До вечера субботы может выпасть до 24 мм осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности», – уточнил Бирюков.

Москва, Елена Володина

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