Суд вынес приговор по делу о покушении на Прилепина

В Москве 2-й западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор гражданину РФ и Украины Александру Пермякову*, который внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов, по уголовному делу о теракте, в результате которого ранения получил писатель Захар Прилепин и погиб его водитель-охранник Александр Шубин.

Пермякову* вынесено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. При этом первые пять лет он будет отбывать в тюрьме. Кроме того, ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей, уточняет «Интерфакс».

Пермяков* признан виновным в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), а также незаконном обороте поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение, эквивалентное 145 тысяч рублей, привлекли Пермякова* для совершения теракта против Прилепина. При подготовке теракта фигурант следил за писателем в различных регионах РФ, а в апреле 2023 года, находясь в районе поселка Пионерский Нижегородской области, из переданных ему через тайник противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек изготовил два взрывных устройства.

Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором находились писатель и его охранник Шубин, Пермяков* привел в действие взрывные устройства.

*внесен в реестр экстремистов и террористов

Москва, Светлана Антонова

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