В московском регионе сохранится аномальное тепло

В московском регионе температура воздуха будет в течение рабочей недели продолжит превышать климатическую норму. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, похолодание окажется кратковременным, и во вторник вновь будет теплеть – показания термометров приблизятся к абсолютным максимума 2 и 3 октября.

Синоптики обращают внимание, что погоду будет определять очередной антициклон: вплоть до четверга, обойдется без осадков. «Ночи будут становиться все более холодными, а вот днем порадует все еще неплохой прогрев. В пятницу с приближением циклона с запада пройдут дожди, и похолодает», – уточнили в Гидрометцентре.

В течение недели дневная температура воздуха будет колебаться около 20°. В пятницу, 4 октября, местами прогнозируется небольшой дождь, ночью 6...11°, днем 13...18°, ветер переменных направлений 2-7 м/с.

В субботу, 5 октября, местами также возможен небольшой дождь. Ночью 4...9°, днем 10...15°. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Москва, Светлана Антонова

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