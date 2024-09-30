В московском регионе сохранится аномальное тепло

В московском регионе температура воздуха будет в течение рабочей недели продолжит превышать климатическую норму. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, похолодание окажется кратковременным, и во вторник вновь будет теплеть – показания термометров приблизятся к абсолютным максимума 2 и 3 октября.
Синоптики обращают внимание, что погоду будет определять очередной антициклон: вплоть до четверга, обойдется без осадков. «Ночи будут становиться все более холодными, а вот днем порадует все еще неплохой прогрев. В пятницу с приближением циклона с запада пройдут дожди, и похолодает», – уточнили в Гидрометцентре.
В течение недели дневная температура воздуха будет колебаться около 20°. В пятницу, 4 октября, местами прогнозируется небольшой дождь, ночью 6...11°, днем 13...18°, ветер переменных направлений 2-7 м/с.
В субботу, 5 октября, местами также возможен небольшой дождь. Ночью 4...9°, днем 10...15°. Ветер северо-западный 4-9 м/с.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»