В Курской области с начала боевых действий после вторжения ВСУ российские войска уничтожили более 19 тысяч боевиков противника. Как следует из сводки министерства обороны РФ, украинские вооруженные формирования до сих пор предпринимают попытки контратак и прорыва через государственную границу.

Так, за прошедшие сутки подразделениями группировки «Север» отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, а также один автомобиль.

Вместе с тем при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 25 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Одновременно подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия, в ходе которых нанесено поражение формированиям девять бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-ти бригад ВСУ в районах 17-ти населенных пунктов. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области.

В целом за сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, пять единиц бронетехники, в том числе два танка и три боевых бронированных машины, а также пять артиллерийских орудий и семь автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 19250 военнослужащих, 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, а также сотни единиц другой военной техники и артиллерии.

Курск, Анастасия Смирнова

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