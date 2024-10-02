Российские войска ведут наступление в хоне специальной операции в августе и сентябре невиданными с 2022 года темпами и агрессией, считает аналитик Black Bird Group Паси Паройнен, мнение которого опубликовала американская газета The Washington Post. По оценке эксперта, отступление украинской армии приближается к критической точке.

Аналитик обратил внимание, что давление со стороны ВС РФ в основном ощущалось на юге Донецкой народной республики, а самые значительные потери ВСУ совпали с их вторжением в Курскую область. Согласно его подсчетам, за непродолжительный период российским войскам удалось освободить 318 кв миль (511 кв км), около 268 из которых расположены вдоль фронта между Бахмутом и Угледаром.

В публикации отмечается, что в настоящее время Киев столкнулся с системной проблемой: ни западная военная помощь, ни объявленная на Украине мобилизация не спасают ВСУ от разгрома.

Донецк, Анастасия Смирнова

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