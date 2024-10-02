Риски войны на Ближнем Востоке возросли: Лавров обсудил обострение ситуации с главами дипмиссий арабских стран в РФ

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских государств по их просьбе. Участники переговоров сошлись во мнении о необходимости срочной остановки боевых действий в регионе на фоне повышения рисков крупномасштабной войны.

«В ходе состоявшегося обмена мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке главное внимание было уделено продолжающейся беспрецедентной эскалации насилия в результате израильской военной операции в секторе Газа и нападения Израиля на Ливан, повлекших значительное число жертв среди мирного населения. Участники встречи выступили за незамедлительное прекращение боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта. При этом была высказана глубокая озабоченность возрастающими рисками начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке с разрушительными последствиями для всего региона, в том числе на фоне последовавшего 1 октября ответного ракетного обстрела Ираном территории Израиля», – говорится в сообщении МИД России.

На встрече, как уточнили в российском ведомстве, «подчеркнуто также, что все вовлеченные стороны должны отказаться от провокационных действий, проявлять сдержанность и ответственный подход в соответствии с известными решениями ООН и ее Совета Безопасности».

Лавров и главы дипмиссий арабских государств подтвердили неизменный настрой на дальнейшую координацию шагов между Москвой и арабскими столицами в интересах скорейшего достижения всеобъемлющего и прочного мира на Ближнем Востоке, которое предполагает создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Москва, Анастасия Смирнова

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