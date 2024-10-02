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Среда, 2 октября 2024, 18:07 мск

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Россиян просят воздержаться от поездок в Иран

Фото: Freepik

Российское посольство в Тегеране выступило с рекомендацией воздержаться от поездок в исламскую республику после ракетного удара Ирана по Израилю. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства.

«В связи с обострением положения вокруг Ирана посольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран», – отметили в посольстве РФ.

Тегеран, Светлана Антонова

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Метки / Ближний Восток

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