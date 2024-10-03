Канада и страны северной Европы работают над коалицией по противодействию России и Китаю в Арктике

Канада и страны Северной Европы работают над созданием объединения для противодействия России и Китаю в Арктическом регионе. Об этом сообщает агентство Блумберг.

«Канада работает с государствами Северной Европы над созданием новой арктической коалиции по безопасности, которая исключит Россию и даст (участникам – ред.) возможность для общей координации обороны, разведки и обеспечения кибербезопасности», – говорится в статье.

Отмечается, что МИД Канады на прошлой неделе организовал встречу с министрами иностранных дел Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании в канадском городе Икалуит с целью обсуждения путей для создания «диалога по безопасности в Арктике». Как сообщила агентству глава канадского МИД Мелани Жоли страны намерены обсудить инвестиции в арктический регион и изучение технологий двойного назначения «противников».

По словам Жоли, создание нового формата для переговоров по безопасности между северными союзниками необходимо из-за того, что они больше не встречаются в частном порядке на политическом уровне, отчасти из-за присутствия России в Арктическом совете.

Агентство указывает, что подобными мерами правительство Канады во главе с премьер-министром Трюдо пытается доказать США надежность Канады как партнера в сфере обороны, в особенности в глазах кандидата в президенты США Трампа требующего от стран-участниц НАТО увеличения расходов на военные нужды, уточняет РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

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