Что-то на богатом: парковки в Москве могут стоить до 30 млн рублей

росррестр озвучил сводную статистку по стоимости парковочных мест в разных регионах России. Лидер по цене, что предсказуемо – Москва, сообщает «Бизнес ФМ». В столичном регионе одно машиноместо может стоить до 30 млн рублей, в зависимости от района и ЖК. В Хамовниках слот на два места продают за 27 млн, а в Москве-Сити одно место можно взять за 15 млн. За 5 последних лет стоимость машиноместа в Москве выросла в 2 раза – в комфорт-классе до 2,5 млн рублей, в «бизнесе» – 3,5, в сегменте премиум – почти 6 млн рублей.

Водители все чаще идут на различные ухищрения. В столице в моду входят двухэтажные ярусы, позволяющие на одном машино-месте парковать сразу два автомобиля. Такая технология позволяет сэкономить в среднем до 2 млн рублей – подъёмник на два слота стоит около 500 тысяч. Перспективная на первый взгляд идея покупки нескольких машино-мест, и сдачи их в аренду – проверку временем не прошла, считают аналитики.

Столичный регион остаётся лидером в России по числу взятых ипотек на машино-места – по подсчетам портала ДомКлик, в этом году выдано 3 тысячи таких кредитов, и треть их них приходится на Москву и Подмосковье. Впрочем, столичный регион, со средним показателем ставки аренды машиноместа в 7,5 тысяч рублей в месяц – находится в середине рейтинга окупаемости. На то, чтобы отбить вложенные деньги, придется сдавать машиноместо 15 лет.

Лидером антирейтинга окупаемости стал Краснодарский край – здесь машиноместо окупается только за 28 лет. А быстрее всего ипотека на машиноместо окупится в Свердловской и Ростовской областях – но даже здесь это целых 12 лет.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube