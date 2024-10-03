ВС РФ отбили новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область: за сутки противник потерял более 300 боевиков

Вооруженные формирования Украины снова попытались пытались прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за последние сутки российские войска пресекли пять таких попыток, потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными. Также уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль.

В то же время подразделениями ВС РФ отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.

При этом подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям девять бригад ВСУ около Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах 17 населенных пунктов Курской области. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области.

В итоге за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Archer» шведского производства и три автомобиля.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 19850 военнослужащих, 135 танков, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия и десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

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