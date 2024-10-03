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Четверг, 3 октября 2024, 14:47 мск

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Новый генсек НАТО прилетел в Киев с воинственными заявлениями

Марк Рютте. Фото: официальный сайт НАТО

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев с необъявленным ранее визитом. Судя по его первым заявлениям, которые приводят украинские СМИ, Североатлантический альянс намерен оказать поддержку планам киевского режима наносить удары западным оружием вглубь территории России.

Рютте назвал своим приоритетом увеличение военной помощи Украине, а также решение вопроса о снятии ограничений на использование западных вооружений.

Вместе с тем генсек НАТО заявил, что Россия не имеет права вето на присоединение Украины к альянсу.

Киев, Анастасия Смирнова

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