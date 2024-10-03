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Четверг, 3 октября 2024, 16:37 мск

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МИД России не видит возможности для прямых контактов с Киевом

Москва не видит возможностей для прямых контактов с Киевом, но при этом открыта к мирным инициативам по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы не видим возможностей для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», – сказал дипломат на пресс-конференции.

В то же время Рябков добавил, что «мы приветствуем выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, если они учитывают интересы всех сторон».

Москва, Анастасия Смирнова

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